Galatasaray 10'u istiyor

Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan G.Saray, PSV forması giyen Gaston Pereiro’nun peşinde. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu ile temasa geçildi.

Youness Belhanda ile yol ayrımına gelen G.Saray, devre arasında kadrosuna yeni bir 10 numara katmanın hesaplarını yaparken Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Gaston Pereiro için harekete geçti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu için şartlarını zorlayacak olan sarı-kırmızılılar bu transferle birlikte orta sahasına güç katmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan oyuncunun bonservisinde indirim bekleyen G.Saray yönetimi, bu sezon takımında fazla şans bulamayan oyuncunun menajeri ile de temaslara başladı. Geçtiğimiz sezon PSV'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Pereiro da daha fazla görev alabileceği bir takım arayışında olduğu için gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

10 GOL 6 ASİST

Yıldız isim geçen sezon 27 karşılaşmada oynamış ve bu maçların 23'ünde ilk 11'de forma giymişti. Bu süreçte 10 gol atan futbolcu 6 kez de asist yapmıştı. Pereiro dışında orta sahasına Arda Turan ve Henry Onyekuru gibi yıldızları da dahil edecek olan G.Saray böylelikle Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'dan da daha çok yararlanmanın planlarını yapıyor.



EN CİDDİSİ AL İTTİHAD

G.SARAY'IN ikinci yarıda kadroda düşünmediği Faslı oyuncu Younes Belhanda için son günlerde sadece Al İttihad kulübünün devrede olduğu ve en ciddi teklifin de bu kulüpten geldiği öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 12 karşılaşmada 943 dakika görev aldı ve bu sürede 3 gol atıp 1 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıkan tecrübeli futbolcu 306 dakikada gol ve asist sevinci yaşayamadı. Yaz transfer döneminde Çin kulüpleri ile de alınan Belhanda'nın devre arasında sarı-kırmızılı ekipten ayrılması beklenirken Mariano ve Nagatomo gibi isimlerin de düşünülmediği biliniyor.