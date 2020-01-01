Horoz’da kulübeye hücum

Denizlispor’un yedekleri Tolgahan Acar, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz, 1.Lig’de zirveye oynayan bir çok takımın gözdesi

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp, devre arasına 22 puanla 11. sırada giren Denizlispor'da forma şansı bulamayan kaleci Tolgahan Acar ile golcüler Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklifler yağıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu en az 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan yeşil-siyahlılarda Tolgahan ile Burak'ı Altay'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz için de Hatayspor, Bursaspor başta olmak üzere taliplerin olduğu bildirildi. Yönetimin ise teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporunu beklediği ifade edildi.



ŞANS BULAMADILAR

Sivasspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki file bekçisi Tolgahan, Spor Toto Süper Lig'de hiç şans bulamazken, sadece 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kaleyi korudu. Geçen sezon Denizlispor'un 1. Lig şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan 33 yaşındaki Mehmet 7 Süper Lig ve 4 kupa karşılaşmasında oynayıp 2 gol attı.

SEBAHATTİN ALP