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Kartal, 2019’da sevinemedi

Kartal, 2019’da sevinemedi
Giriş Tarihi: 1.1.2020

Beşiktaş 2019 yılında mücadele verdiği kulvarlarda beklentilerin altında kaldı. Taraftarlarının yüzünü güldürmeyi 2019'da başaramayan siyah-beyazlı ekip, ligde şampiyonluk hasreti çekmeye devam ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplardan çıkamadı. Beşiktaş, 2019 yılı içinde Süper Lig'de oynadığı toplam 34 karşılaşmada 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 2019 yılında Avrupa macerasını Avrupa Ligi'nde sürdüren siyah-beyazlılar, gruplardan çıkmayı başaramadı ve tarihinin en kötü yurt dışı performanslarından birine imza attı.

AVRUPA'DA HÜSRAN
UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava, Wolverhampton ve Braga ile eşleştiği gruba seri başı olarak giren Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 5 yenilgi, 1 galibiyet alıp son sırada kaldı. Hem teknik ekibini hem yönetimini değiştiren ekipte Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı, başkan Fikret Orman'ın yerine Ahmet Çebi geldi.

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