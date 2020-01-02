Akhisar Sanayi sürprizi

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Akhisar Sanayispor, kendi sahası ve seyircisi önünde haftaya lider giren Kayalıoğluspor'u 3-2 mağlup edip, zirveyi sarstı. Kırmızı-siyahlılar, devreyi Ozan Kabayel'in serbest atıştan attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Emre Akgün'ün golüyle fark ikiye çıktı: 2-0. 65'te Yiğit Tutal'ın attığı golle Akhisar Sanayispor skoru 3-0'a getirdi. Son 13 dakikayı 10 kişi oynayan ev sahibi ekip, Anıl Sami Üstün ve Fatih Edremit'in gollerine engel olamadı ama 3-2 kazanmayı bildi. Rakibine şampiyonluk yarışında ağır bir darbe vuran Akhisar Sanayi, haftanın sürprizine imza atarken, 11. maçında 4. galibiyetini elde etti. Kayalıoğlu, bu sezon 2. yenilgisini aldı 2. sıraya geriledi.

KENAN MOLLA