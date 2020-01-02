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Akigo’da operasyon

Akigo’da operasyon
Giriş Tarihi: 2.1.2020

TFF 1. Lig’de ilk devreyi istediği noktada tamamlayamayan Akhisarspor’da teknik patron Altıparmak, hücum hattına takviye isterken, ayrılıklar başlıyor.

TFF 1. Lig'de ilk devreyi 27 puan ve averajla 5. sırada tamamlayan Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, özellikle hücum çalışmalarına daha fazla mesai harcayacaklarını söyledi. Altıparmak, ligin ilk yarısında genel olarak müsabakalarda üstün oynadıklarını ve oyunu yönlendiren bir takım görüntüsü verdiklerini kaydetti. Ancak bu üstünlüklerini çoğu karşılaşmada skora yansıtamadıklarını belirten Altıparmak, transfer raporunu yönetime sundu.

'TAKVİYELERİMİZ OLACAK'
Teknik patron Mehmet Altparmak, "İlk yarı itibarıyla ligde en çok pozisyona giren takım olmamıza rağmen bunları bir türlü sonuca yansıtamadık. Daha çok çalışacağız. Özellikle forvet hattında daha fazla mesai harcamamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısının daha zor olacağını biliyoruz. İlk yarının sonlarına doğru beklemediğimiz puan kayıpları oldu. Daha fazla üretip, daha fazla gol atarak Süper Lig hedefine ulaşacağız. İyi bir kadromuz var. İkinci yarıda sıkı bir şekilde çalışarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Takımdan ayrılmak isteyen arkadaşımız olursa gidebilir, yollarımızı ayıracağımız isimler olacak. Transferde istediğimiz oyuncular var. Yönetimimizle bunları istişare edeceğiz" dedi.

KENAN MOLLA

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