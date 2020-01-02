Aslan saldırıyor

Galatasaray, son olarak Cruzeiro’da görev yapan Lucas Silva’ya kanca attı. Bir dönem R.Madrid forması giyen Brezilyalı ön libero, Aslan’a yakın

G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili listedeki aday sayısı günden güne artarken sarı-kırmızılıların gelecek hafta başından itibaren resmi adımları atmaya başlayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılıların son olarak Brezilya'da küme düşen Cruzeiro'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Silva'ya kanca attığı öne sürüldü.

GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Cruzeiro macerası sonrası kulübü Real Madrid'e dönen ancak İspanyol kulübünün oyuncunun sözleşmesini feshetmesi ile boşta kalan 26 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunacağı öne sürüldü. Real Madrid'in 2014- 2015 sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı ön libero bir sezon boyunca da Marsilya'da kiralık olarak forma giymişti.

TERİM KARAR VERECEK

Yönetimin bu oyuncuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'in kararını beklediği bildirilirken Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Selçuk İnan'ı ise düşünmeyen Aslan'ın bu transfere yakın olduğu konuşuluyor. Son üç yıldır Cruzeiro forması giyen Lucas Silva, kariyerinde forma giydiği 220 karşılaşmada 5 gol atma başarısı gösterdi.