Atça’dan dev adım

Şampiyonluk niteliği taşıyan maçta 90+3. dakikada Mehmet'in golüyle bayram yapan sarı-kırmızılılar, Play-Off için avantaj yakaladı. Asbaşkan Atıcı, “Hedefe ulaşacağız” dedi.

Aydın 1. Amatör Küme 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Atça Belediyespor, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Geçen sene 2. Amatör Küme'de yenilgisiz şampiyon olarak dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılılar, bu yıl da ligde fırtına gibi esiyor. Ligde 12 hafta sonunda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Atça Belediyespor, hafta sonu evinde ağırladığı lider Salavatlı Belediyespor'u da devirdi. Salavatlı Belediyespor'u 90+3'te Mehmet Lüleci'nin attığı golle 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılar, rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Maçın son düdüğünün ardından Atçalı oyuncular galibiyeti doyasıya kutladı. Bu yıl lider Salavatlı Belediyespor'a ilk yenilgisini tattıran sarı-kırmızılar, derbi galibiyetiyle kalan 4 hafta öncesinde şampiyonluk adaylarından olduğunu kanıtladı.

'TEK HEDEFİMİZ 3. LİG'

Kalan 4 haftada 12 puan alarak Süper Amatör Lig'e yükselmek istediklerini belirten asbaşkan Semih Atıcı, "Salavatlı Belediyespor karşısında önemli bir zafer kazandık. Play-Off yolunda avantaj yakaladık. Derbide aldığımız galibiyeti vefakar ve cefakar taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi. Zirve yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Atıcı şöyle konuştu: "Göreve geldiğimizde takım 2. Amatör Küme'de yer alıyordu. İyi bir ekip kurarak yenilgisiz şampiyon olduk. Bu sene de iyi bir takımımız var. 12. hafta itibariyle liderin iki puan gerisindeyiz. Kalan 4 hafta var. Bu maçlarda 12 puan alarak rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Biz şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz. Bu yıl Süper Amatör Lig'e yükselerek hedefimiz olan 3. Lig'e doğru ilerlemek istiyoruz."

İHSAN KARATAŞ