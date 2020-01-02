Bitti demeden bitmedi

Süper Lig’de ilk yarı 153 karşılaşmada 445 gol atılırken bunların 34’ü maçların ‘bitti’ denildiği son anlarda geldi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında heyecan fırtınası son dakikalara kadar sürdü. 153 maçta 445 golün atıldığı sezonun ilk yarısında en çok gol sevinci uzatmalarda yaşandı. Süper Lig ekipleri, uzatma dakikalarında 34 gol buldu. Ligde birçok takım uzatmalarda attıkları gollerle bayram yaparken, bir çok takım da uzatmalarda yedikleri gollerle ciddi puan kayıplarına uğradı.

SİVAS 6 GOL KAYDETTİ

Lig lideri Sivasspor ilk yarıda maçların uzatma dakikalarında fileleri en çok havalandıran takım oldu. Yiğidolar, herkesin "maç bitti" dediği dakikalarda 6 gol atarak hanesine 13 puan yazdırırken zirveyi de ele geçirdi. Ligde Denizlispor, Y.Malatya ve Kasımpaşa 90. dakikalar sonrası 3, Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Alanya, G.Birliği, Konya, Ankaragücü ve Kayseris ise 2'şer, F.Bahçe, G.Saray ve G.Antep FK da 1'er gol sevinci yaşadı. SON

HAFTA 37 GOL ATILDI

Ligin ilk devresinin en gollü haftası 37 golle 17. hafta olurken, en az gol sevinci ise 18 golle 1, 10 ve 12. haftalarda yaşandı. Bu sezon amansız bir yarışa sahne olan gol krallığında ise zirvede 12 golle Trabzon'dan Alexander Sörloth ve Alanya'dan Papiss Cisse yer alıyor. Bu iki oyuncuyu 11 golle G.Birliği'nden Stancu ve 10'ar golle Yeni Malatyaspor'dan Jahovic ile Fenerbahçe'den Vedat Muric izliyor. Ligin ilk devresinde atılan 445 golün 65'i kafa 315'i ayak, 46'u ise penaltıdan gelirken, 16 golü de oyuncular kendi kalesine attı.

Cüneyt Çakır yine zirve yaptı

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 11 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği bu mücadeleler arasında Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor. Çakır'ı en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 10'ar defa ile Ali Palabıyık ile Fırat Aydınus izliyor. Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halil Umur Meler de 9 maçta düdük çaldı.