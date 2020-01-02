Büyük şölen

Akhisar’da düzenlenen “27 Aralık Atatürk Kır Koşusu”nda 300’ü aşkın öğrenci yarıştı. Takım ve ferdi yarışlarında 3 kategoride heyecan yaşandı.

Akhisar Belediyesi, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği "27 Aralık Atatürk Kır Koşusu"nda küçükler, yıldızlar, gençler kategorilerinde 300'ü aşkın öğrenci yarıştı. Minik kızlarda Necla Bur Ergün (Beyoba İlköğretim), minik erkeklerde Muhammet Taha Doğrul (Namık Oğul İlköğretim), küçük kızlarda Hilal Akbülen (Doktor Ahmet Tarık Sarı Ortaokulu), küçük erkeklerde Ahmethan Başar (Gazi Ortaokulu), yıldız kızlarda İrem Öztürk (Şehit Hasan Acar Ortaokulu), yıldız erkeklerde Hasan Uzun (Alişefik Ortaokulu), genç kızlarda Gizem Yürek (Zeynep Gülin Öngör KML), genç erkeklerde Mehmet İlter (Kayhan Ergün Endüstri Meslek Lisesi) 1. oldu.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

Takımlarda minik kızlarda Ticaret Odası İlköğretim 1., Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlköğretim 2., minik erkeklerde Namık Oğul İlköğretim 1., Bahçeşehir İlköğretim 2., küçük kızlarda Özel Akhisar Koleji 1., Yavuz Selim Ortaokulu 2., küçük erkeklerde Gazi Ortaokulu 1., Atatürk Ortaokulu 2., yıldız kızlarda Şehit Hasan Acar Ortaokulu 1., Alişefik Ortaokulu 2., yıldız erkeklerde Dr. Tarık Sarı Ortaokulu 1., Ali Şefik Ortaokulu 2., genç kızlarda Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi 1., Zeynep Gülin Öngör KML 2., genç erkeklerde Kayhan Ergün EML 1., Çağlak Anadolu Lisesi 2. oldu.

KENAN MOLLA