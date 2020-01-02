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Düğerek Güneş yüksek uçuyor

Düğerek Güneş yüksek uçuyor
Giriş Tarihi: 2.1.2020

Muğla Amatör Süper Lig'de Düğerek Güneşspor, deplasmanda Muğla Üniversitesi'ni 1-0'lık skorla mağlup edip, Bölgesel Amatör Lig umutlarını sürdürdü. 9. maçında 5. galibiyetini elde eden kırmızı- beyazlılar, lider Gümüşlükspor'la puan farkını 4'e indirdi. Düğerek Güneş, ilk devrenin son maçında sahasında Göcek'i konuk edecek.

ADEM ÜLKER

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