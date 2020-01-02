Muğla Amatör Süper Lig'de Düğerek Güneşspor, deplasmanda Muğla Üniversitesi'ni 1-0'lık skorla mağlup edip, Bölgesel Amatör Lig umutlarını sürdürdü. 9. maçında 5. galibiyetini elde eden kırmızı- beyazlılar, lider Gümüşlükspor'la puan farkını 4'e indirdi. Düğerek Güneş, ilk devrenin son maçında sahasında Göcek'i konuk edecek.
ADEM ÜLKER
Düğerek Güneş yüksek uçuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.