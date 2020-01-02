Egeli judocular, Salihli kampında güçlendi

Ege Bölgesi'nde illerarası judo ortak çalışma kampı Salihli Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Salihli'de yapıldı. Salihli Belediyespor Salonu'nda yapılan ortak çalışma kampına Manisa BŞB judo takımının yanı sıra Denizli BŞB, İzmir BŞB, Kocaeli BŞB Kağıt Spor, Karşıyaka Belediyespor, Bergama Belediyespor, İzmir Olimpik Spor Kulübü, Bursa Gemlik Spor, Yunusemre Belediyespor, Salihli Belediyespor, Salihli 1922 Spor Kulübü katıldı. Salihli Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, kampa 11 kulüpten 250 sporcunun katıldığını söyledi. Ayaz, yeni yılda başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

EMRE SAÇLI