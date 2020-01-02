Eski tüfekler buluştu

50 yıl önce aynı mahallede büyüyen, aynı ilkokula giden Süleyman Şenol, Ahmet Zenger ve Cüneyt Ertopçu, Ülküspor’un başarısı için yeniden bir araya geldi.

İzmir Süper Amatör Küme Merkez Grubu'nda ilk yarıyı 24 puanla 3. sırada tamamlayan Ülküspor'da tüm hesaplar Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için yapılırken, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon başarısı için üç eski arkadaş tam 50 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Agora'daki Namazgah Mahallesi'nde birlikte büyüyen, aynı ilkokula giden Ülküspor Başkanı Süleyman Şenol, as başkan Ahmet Zenger ve kaleci antrenörü Cüneyt Ertopçu, Ülküspor'u hedefe ulaştırmak için yoğun mesai harcamaya başladı. Başkan Süleyman Şenol, yıllarca kulüpte yalnız kaldığını belirterek, "Ben de eski arkadaşlarıma sarıldım. Birlikten güç doğar dedim. İyi ki de bir araya gelmişiz" dedi. Üç arkadaş İzmir'de 1914 yılında kurulan Ülküspor'un üç sezon içinde profesyonel lige döneceğini belirttiler.

ŞERAFETTİN ÇIRACI