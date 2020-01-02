F.bahçe gaza bastı

Sarı lacivertliler Antwep forması giyen Dieumerci Mbokani’yi yakın takibe alırken sol bek konusunda ise Coentrao, Strinic ve Ghoulam’la temaslar sürüyor.

Süper Lig'de zirvenin 6 puan gerisinde kalan F.Bahçe, yeni yılın ilk gününden itibaren transfer için kollarını sıvadı. Hem hücum hattı hem de sol beke takviye planlayan sarı-lacivertliler yıldızları yakın takibe aldı. Vedat Muriç'e alternatif yaratmak isteyen Kanarya'nın listesine Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Dieumerci Mbokani'yi dahil ettiği iddia edildi. Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak için büyük çaba sarf edildiği bildirildi. Fenerbahçe sol bek için mevkii de yoğun çaba gösteriyor.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elinde olan oyuncuların durumunu takip eden ekibin Coentrao'ya ilgisi devam ederken Portekizli oyuncu dışında son olarak Milan formasını giyen Ivan Strinic'i de yakın markaja aldığı konuşuluyor. İki isimle birkaç gün içerisinde temas kurmayı hedefleyen yönetimin Napoli'nin Cezayirli yıldızı Ghoulam ile görüştüğü bilinirken konuyu çok kısa sürede çözeceği gelen haberler arasında.

VEDA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kadroda tutmak istemediği oyuncularla vedalaşma kararı alan F.Bahçe'de geri sayım başladı. Kanarya'da Alper Potuk, Adil Rami ve Mehmet Ekici'nin gönderilmesine kesin gözle bakılırken Zajc, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan ve Mathias Zanka'nın da gönderilecek isimler arasında olduğu öne sürüldü. Bazı oyuncularla yolların ayrılması halinde yeni transferler için bütçede rahatlama sağlanacak. Stoper transferi ayrılacak oyunculara göre netlik kazanacak.