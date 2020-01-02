Fethiyespor’da ilk imzayı Burak attı

3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve devreyi 2. sırada tamamlayan Fethiyespor, ara transfer döneminde ilk imzayı attırdı. Lacivert- beyazlılar, Nazilli Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki Burak Özbakır ile anlaşmaya vardı, 2020'ye transferle girdi. Hücum bölgesinde görev yapan başarılı oyuncu, ilk devrede Nazilli formasıyla lig ve kupada 17 maça çıktı, 2 gol attı. 2016'da Kocaelispor'da profesyonel olan Burak, 2018'de Nazilli Belediyespor'a transfer oldu. Burak, futbol yaşamında 214 maça çıktı, 31 gol kaydetti. Başkan yardımcısı İsmail Öztürk, "2020'ye transferle girdik. Burak takımımıza güç katacak. Hayırlı olsun" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ