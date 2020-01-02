Manisa’dan nokta atışı

Siyah beyazlılar, Keçiöğrengücü'nden sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam ve Pendik'ten sağ bek Mehmet Zahit Çınar'ın ardından Giresun'dan sol bek Orhan Aktaş'ı renkerine kattı.

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi zirvede tamamlayan ve şampiyonluğu hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, ara dönemde isabetli transferler yapıyor. Siyah-beyazlılar, Keçiörengücü'nden sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam ve Pendikspor'dan sağ bek Mehmet Zahit Çınar'dan sonra üçüncü takviyesini gerçekleştirdi. Manisa FK, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'dan 25 yaşındaki sol bek Orhan Aktaş'ı kadrosuna kattı.

'ÇOK ÇALIŞIP BAŞARACAĞIZ'

Takımın kamp yaptığı Antalya Su Sesi Otel'de düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu. Manisa Futbol Kulübü'nün şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olduğunu ve şu anda zirvede bulunduklarını söyleyen yeni transfer Orhan Aktaş, "Manisa FK'ya geldiğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz Manisa FK'da şampiyonluk sevinci yaşamak. Bunun için çok çalışacağız. Ligde ilk yarıyı zirvede bitiren takımımız, inşallah sezon sonunda da hak ettiği yerde olacaktır. Manisa halkı bu takımın arkasında olsun" diye konuştu. Orhan, ilk devrede Giresunspor'da sadece Türkiye Kupası'nda 1 maçta 90 dakika oynadı.

CÜNEYT HASÇELİK