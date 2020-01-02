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İbrahim 'nun peşinde

Menemenspor İbrahim Sissoko'nun peşinde

02.01.2020, 11:17

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz dış transferde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Arnavutluk'un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Eraldo Cinari ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin Eskişehirsporlu orta saha İbrahim 'yu da listeye eklediği kaydedildi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor dış transferde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Arnavutluk'un Partizani Tirana takımında top koşturan sol kanat Eraldo Cinari ile temasa geçen sarı-lacivertlilerin Eskişehirsporlu orta saha İbrahim Sissoko'yu da listeye eklediği kaydedildi. Maddi sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor'la yol ayrımına gelen Nijeryalı futbolcuya teklif götürüldüğü ve oyuncudan cevap beklendiği bildirildi.


Avrupa kariyerine Portekiz'in Academica takımında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, Almanya'da Wolfsburg, Yunanistan'da Panathinaikos, Fransa'da Saint-Etienne, İspanya'da Deportivo ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde Doxa takımlarında oynadı. Türkiye'de ise Konyaspor forması da giyen Sissoko bu sezon Eskişehirspor'da 16 maça çıkıp 1 gol attı, 4 asist yaptı. Menemenspor'un devre arasında 4 takviye yapması bekleniyor.

DHA

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