Murat Germen Spor Kulübü başarıya doymuyor

Altınordu'nun düzenlediği 'Felsefe Kardeşliği Turnuvası'na katılan mavi beyazlıların, 2008, 2009, 2010 ve 2011 takımları şampiyonluk sevinci yaşadı, 2009 yaş grubunda da üçüncülüğe ulaştı.

Murat Germen Spor Kulübü, altyapı kategorilerinde kupalara ambargo koyuyor. Manisa'nın spordaki gururu mavi-beyazlılar, Altınordu'nun düzenlediği 'Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda da zirveye çıktı, alkış topladı. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen ve üç gün süren turnuvada 272 karşılaşma yapılırken, fileler tam 707 kez havalandı. 68 kulübün yer aldığı organizasyonda 949 sporcu, birbirinden keyifli karşılaşmalara çıktı. Minik sporcular üç gün boyunca yeşil çimlerin tadını çıkarırken, sporcuların velileri ise minik kramponların coşkusuna ortak oldu.

5 KUPA KAZANDILAR

Murat Germen Spor Kulübü 4 yaş grubunda da şampiyonluğa ulaşırken bir de 3'üncülük kupası kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 2019 yılının son turnuvasında Murat Germen Spor Kulübü adeta zirve yaptı. Mavi-beyazlıların altyapı takımları, 2008-2009-2010 ve 2011 yaş gruplarında şampiyonluk coşkusu yaşadı, 2009 Lacivert takımıyla da üçüncülük kupasını kazandı. Genel koordinatör Alper Dirik, turnuvaya damga vurduklarını belirterek, "Çocuklarımızın hepsinin alnından öpüyoruz. Antrenörlerimizin emekleri var. Ailelerimizin emekleri var. Biz büyük bir aileyiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Bunlar masanın ayakları gibi. Hepsi bir çatı altında olunca başarı da geliyor. Manisa'nın altyapıda lokomotif kulüplerinden biriyiz. Çok çalışıyoruz. Türk futboluna gelecekte birçok ismi kazandırmak için bu yola çıktık" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK