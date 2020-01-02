Ören Sahası mezbelelik oldu

Örengücü'nün kullandığı sahanın zeminde ot bitti. Kulübeler, tel örgüler çürüdü. Tribün alemcilerin mekanı oldu. Sahanın yanına baz istasyonu dikildi, foseptik çukur ortaya çıktı, sahanın çevresi çöp yuvasına döndü.

Geçen sezon İzmir 1. Amatör Küme'den düşen Kemalpaşa ekibi Örengücü'nün başına gelmedik kalmadı. Her şey Örengücü'nün 1994 yılında kullanmaya başladığı Ören Sahası'nın zemininin toprak olması yüzünden Futbol İl Temsilciliği'nin buraya maç vermemesiyle başladı. Geçen 6 yıllık süreçte Ören Sahası'nın zemini yabani otlarla kaplandı. Kulübeler çürürken, magandalar tarafından da delikdeşik edildi. Kale direklerinin arkasında tel örgüler çürüyüp yıkılmaya yüz tuttu, sahanın soyunma odaları yıkılarak dümdüz oldu.



SAHA AYYAŞLARA KALDI

Ören Sahası'nın sahipsiz kalması üzerine kale arkaları moloz ve çöp yığınıyla doldu. Sahanın girişinin bulunduğu yere baz istasyonu kuruldu. Bir de foseptik çukur açılarak etrafı tel örgülerle çevrildi. Sahanın hemen yanında yer alan tribün de alemcilerin mekanı oldu. Tribünler kırılan içki şişelerinin cam parçalarıyla dolarken, ateş de yakılarak keyif yuvasına çevrildi. Daha önce idmanlarını sahanın kötü şartlarına rağmen burada yapan Örengücülü futbolcular, büyük fedakarlıklarla spor tesisinin çevre temizliğini kendileri yapıyor, antrenmandan sonrası da duş almak için sularını yakındaki bir çeşmeden bidonlarla getiriyorlardı. Ancak bunlara bile kalmadı



25 BİN TL GEREKİYOR

Örengücü Başkanı Mehmet Şençakır, Şubat ayında başlayacak 2. Amatör Küme'de mücadele etmek için 25 bin TL'lik bir bütçeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu paranın 10 bin TL'sini kendisinin karşılayacağını açıklayan Şençakır, "Bütçeyi denkleştirmek için kahvelerden, bakkallardan yardım toplayacağız. Futbolcuların lisanslarını çıkarmak için gerekli olan vesikalık fotoğrafları da kendim çekeceğim. Çünkü kulübün maddi durumu yok. İdmanları halı sahada yapıyoruz. Artık yorulduk" dedi.



PARA YERİNE ZEYTİNYAĞI

Bünyesinden çıkardığı futbolculardan Mehmet Dört'ü Göztepe'ye, Zeki İkinci'yi Altınordu'ya veren Örengücü'nde başkan Mehmet Şençakır, "1984-85 sezonunda Örengücü 1. Amatör Küme'de namağlup şampiyon oldu. Futbolculara para verecek gücümüz yoktu. Muharrem Enç adlı yöneticimiz babasının evinden habersiz 5-6 çuval üzüm alarak bunları sattı. Üzüm parasıyla oyunculara ödeme yaptık. Şimdi de futbolculara zeytinyağı ve yöremizde yetişen sebzelerden veriyoruz" dedi.



GENÇLERİMİZİ KURTARALIM

İzmirli doktor Ülkümen Rodoplu 2017 yılında bir makale yayınladı. Kemalpaşa'nın gençler arasında uyuşturucu madde ve alkol tüketiminin en yaygın olduğu ilçelerden biri olduğunu ve Armutlu, Ören ve Bağyurdu'nun başı çektiğini vurguladı. Örengücü Başkanı Mehmet Şençakır, bu sorunu çözmek için spor kulübü kurduklarını ancak hem tesis hem de destek konusunda yalnız bırakıldıklarını söyledi. Şençakır, "İzmir takımlarına bir çok futbolcu kazandırdık. Ancak karşılığını alamadık. Çilemiz bitsin" dedi.

Şerafettin ÇIRACI