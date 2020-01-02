Rıza Kayaalp tarih yazdı

Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın madalya kazanan ilk Türk güreşçi unvanını elde eden Rıza Kayaalp, ayrıca grekoromen stilde 4 kez Dünya Şampiyonu olan ilk Türk sporcu oldu.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2019'da hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Olimpiyat ikincisi Rıza, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altını rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza attı. Rıza, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.



DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Sakatlığını atlattıktan sonra ilk rekorunu Bükreş'te kıran Rıza, "İlk hedefim 9. Avrupa şampiyonluğuydu başardım. Sonrasında Dünya Şampiyonası'na hazırlandım. Orada da kendime güvenim tamdı. Sakatlığım yoktu, dolayısıyla kendimi çok iyi hissediyordum. Kazakistan'da bir şampiyonluk daha kazanarak yeni bir rekor kırmış oldum. Olimpiyat vizesini de şampiyon olarak aldım" dedi. Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'nda da altın madalya kazandığını hatırlatan milli güreşçi, "Orada da hedefim, ordumuzun adını en iyi şekilde temsil etmek, gücünü göstermekti. Şampiyon olup 2019'da tüm hayallerimi gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

HEDEFİ 2020 TOKYO

2019'da adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran Rıza, "2019 her zaman güzel hatırlayacağım bir yıl oldu. Güreş hayatım boyunca en dolu dolu geçen yıldı. 2020'de hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak. İnşallah 2020 yılı da 2019 gibi başarılarla dolu geçer. Sorumluluğumuz büyük. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Halkımızın beklentisi var. Bu beklentileri karşılamak için emin adımlarla yoluma devam ediyorum" dedi.