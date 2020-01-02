Samil Kadirov’dan ‘Altın Kemer’ zaferi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin karma dövüş sporlarında gururu olan Küçükköy MMA Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Şamil Kadirov, Gürcistan'da düzenlenen WJMMAF Karışık Dövüş Sanatları Profesyonel Kafes Şampiyonası'ndan altın kemer ile döndü. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen şampiyonanın final maçında Gürcü rakibi Nika Xelaidze'yi büyük bir üstünlükle mağlup eden Kadirov, 66 kilogram klasmanında şampiyon oldu. Küçükköy MMA Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Kadirov, aynı turnuvada bu yıl 3. kez şampiyonluk kazandığı için altın kemerin gerçek sahibi olma hakkını da elde etti. Kadirov, Küçükköy'ün adını ulusal ve uluslararası şampiyonlarda elde ettiği şampiyonluklarla sık sık duyurmayı başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

SUAT SALGIN