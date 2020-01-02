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Söke İdmanyurdu farkı

Söke İdmanyurdu farkı
Giriş Tarihi: 2.1.2020

Söke İdmanyurdu'nun U-14 Takımı, Aydın U-14 Kategorisi 1. Grup'ta son haftada Söke derbisinde Söke Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup edip puan kaybetmeden şampiyon olan tek takım olarak alkış topladı. U-14 Play-Off Grubu'nda da başarılı olarak U-14 Türkiye Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen sarısiyahlılar, kupasını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Üzüm'ün elinden aldı. Söke İdmanyurdu'nun gençleri büyük sevinç yaşarken, aileleri de bu coşkuya ortak oldu.

KAZIM YÖRÜKCE

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