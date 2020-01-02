Söke İdmanyurdu farkı

Söke İdmanyurdu'nun U-14 Takımı, Aydın U-14 Kategorisi 1. Grup'ta son haftada Söke derbisinde Söke Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup edip puan kaybetmeden şampiyon olan tek takım olarak alkış topladı. U-14 Play-Off Grubu'nda da başarılı olarak U-14 Türkiye Şampiyonası'na gitmeyi hedefleyen sarısiyahlılar, kupasını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Üzüm'ün elinden aldı. Söke İdmanyurdu'nun gençleri büyük sevinç yaşarken, aileleri de bu coşkuya ortak oldu.

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