Tire Belediyespor fırtına gibi esiyor

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu’nda Urla Belediye’yi 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu'nda lider Tire Belediyespor fırtınası devam ediyor. 16. haftada evinde ağırladığı Urla Belediyespor'u geçen sarı-kırmızılılar, 5-1'lik zafere imza attı, liderliğini sürdürdü ve rakiplerine gözdağı verdi. ZİRVEYE AMBARGO



Usta ayaklar Hasan Durmaz (2), Doğukan Dursun, Rasheed İbrahim Akanbi ve Mehmet Gülcü'nün golleriyle Urla Belediyespor engelini aşan Tire Belediyespor, Süper Amatör Lig'e göz kırptı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Tire Belediyesporlu futbolcuları maç sonunda taraftarı ayakta alkışladı. Kulüp başkanı Can Toprakçı, "Selçuk Efesspor ligden çekildiği için haftayı maç yapmadan geçireceğiz. Sonraki hafta ise 'Bay' takımız. Üç gün iznin ardından çalışmalara tekrar başlayacağız. En yakın takipçimiz Yelkispor'un puan kaybetmesi halinde son haftalara daha rahat gireceğiz. Teknik ekip ve futbolcularımız şimdiden oynayacağımız Play-Off maçlarının hazırlıklarına başladı. Adımızı Süper Lig'e yazdıracağımıza inancım tam" diye konuştu.

NADİR UYSAL