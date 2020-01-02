Yeşilköy tutulmuyor

Yeşilköyspor'un U-16 takımı, fırtına gibi esiyor. B Grubu'nda mücadele eden yeşil-beyazlılar, 12 maçını da kazanarak namağlup tek takım olarak Play-Off'a adını yazdırdı. 12 maçta 39 gol atan, kalesinde 7 gol gören Yeşilköyspor U-16 takımı, 8 takımın mücadele edeceği ve 8 Ocak'ta başlayacak olan Play-Off maçlarına hazırlanıyor. 3 yıldır takımın başında görev yapan antrenör İsmail Gürkan Sallo, geçen sezon Türkiye Şampiyonası'nda son 4'e kaldıklarını hatırlattı. Genel koordinatör Kudret Iştın, 3 transfer yaparak kadroyu güçlendireceklerini söyledi.

SEBAHATTİN ALP