Yıldızspor kupayı kaptı

Yıldızspor U-14 Takımı, Aydın U-14 Kategorisi 3. Grup'ta şampiyonluk kupasına kavuştu. Adnan Menderes Stadı 2 nolu yan sahada Evcilerspor'u ağırlayan Yıldızspor'un gençleri, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Yıldızspor U14 Takımı'na şampiyonluk kupasını Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz verdi. Yıldızspor U-14 Takımı'nın şampiyonluk töreninde Yıldızspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Ayhan Çiçek ve yöneticilerden Ali Duman ile Mutlu Gelmez hazır bulundu.

MEHMET KAVAS