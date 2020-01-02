  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Yıldızspor kupayı kaptı

Yıldızspor kupayı kaptı

Yıldızspor kupayı kaptı
Giriş Tarihi: 2.1.2020

Yıldızspor U-14 Takımı, Aydın U-14 Kategorisi 3. Grup'ta şampiyonluk kupasına kavuştu. Adnan Menderes Stadı 2 nolu yan sahada Evcilerspor'u ağırlayan Yıldızspor'un gençleri, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Yıldızspor U14 Takımı'na şampiyonluk kupasını Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz verdi. Yıldızspor U-14 Takımı'nın şampiyonluk töreninde Yıldızspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Ayhan Çiçek ve yöneticilerden Ali Duman ile Mutlu Gelmez hazır bulundu.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldızspor kupayı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN