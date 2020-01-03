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'da 3 kadro dışı

Denizlispor'da 3 kadro dışı

03.01.2020, 12:13

Yukatel 'da futbolculardan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Antalya kampında hazırlanacak Yukatel Denizlispor'da futbolculardan Mehmet Akyüz, Burak Çalık ve Oğuz Yılmaz, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuran ve isimleri transfer döneminde farklı kulüplerle anılan Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'ın yanı sıra Oğuz Yılmaz da yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı.

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, takımda mutsuz olduklarını kendilerine ileten 3 oyuncuyu kamp kadrosundan çıkardıklarını belirtti.

Fırat, yine talipleri olan Recep Niyaz'ın takımdaki geleceğiyle ilgili kendisiyle bir görüşme yapılacağını, kesin kararın futbolcuyla gerçekleştirilecek görüşmenin ardından netlik kazanacağını kaydetti.

DHA

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