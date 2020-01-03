Kasaba’dan iki takviye

Turgutluspor, Ci Group Buca’dan genç oyuncular Özcan Sertgöz ve Cuma Menize’yi kadrosuna kattı

3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi 3. sırada tamamlayan Turgutluspor, iki genç ismi sezon sonuna dek kiraladı. Kırmızı- siyahlılar 3. Lig 1. Grup temsilcisi Cİ Group Buca'dan Özcan Sertgöz ve Cuma Menize'yi kadrosuna dahil etti.

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Orta sahada görev yapan Cuma, 10 kez 2. Lig, 48 kez 3. Lig maçına çıktı ve 3. Lig'de 7 gol kaydetti. Defansif ön libero pozisyonunda oynayan Özcan Sertgöz ise Buca formasıyla 1 kez 2. Lig, 31 kez 3. Lig maçına çıktı ve 3. Lig'de 1 gol attı. Buca Akademi'de yetişen ve A takımda mücade eden 20 yaşındaki Özcan ve Cuma, ligin ikinci yarısında Turgutluspor forması giyecek.

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