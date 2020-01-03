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Pamukkale zirve aşkıyla

Pamukkale zirve aşkıyla
Giriş Tarihi: 3.1.2020

Pamukkale Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu Şehit İlyas Kaya Sezonu’nun ilk devresini 14 puanla 3. kapattı.

Pamukkale Belediyespor, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu Şehit İlyas Kaya sezonunun ilk devresini 14 puanla 3. sırada tamamladı. İlk devrenin son haftasında Aydın Genç Efelerspor'u konuk eden Pamukkale Belediyespor, Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynanan maçı 68-43 kazandı. Maça iyi başlayan mavi-beyazlılar, ilk periyotu 19-8, devreyi 31-22 ve üçüncü periyotu da 48-29 galip tamamlayıp 68-43'lük zaferle taraftarlarını coşturdu. 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrılmayı başaran Pamukkale Belediyespor, lider Karabük Demir Kartal'ın 2, 2. İzmir Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde devreyi umutla kapattı. Pamukkale Belediyespor, sezonun ikinci devresinin ilk maçında 19 Ocak 2020'de Samsun Kuzey Yıldızı'nı konuk edecek.

SEBAHATTİN ALP

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