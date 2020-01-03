Seramiksan filede finalde

Aldığı kararla 2 yıl önce voleybol liglerine veda eden Seramiksan, bu yıl Bölgesel Lig'e tekrardan katılma kararı aldı. Altyapısında yetişen sporcularla Bölgesel Voleybol Ligi'nde mücadele eden mavibeyazlılar, Turgutlu'da oynanan yarı final grubu maçlarında ikide iki yaptı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan grup maçlarında Afyon Belediye Yüntaş ve Aydın Yıldızspor'u set vermeden 3-0 yenmeyi başaran Filenin Kuğuları, Final Grubu'na adını yazdırdı. Seramiksan, 16-17-18 Ocak 2020 tarihlerinde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ilan edilecek olan tarafsız sahada TVF 2. Lig'ine yükselme mücadelesi verecek.

İLKER UYAR