Yukatel Denizlispor, Kolombiyalı yıldızını bırakmıyor

Rodallega'nın hiç bir yere gitmeyeceğini vurgulayan profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat "Hugo kendini ispat etmiş birisi. Sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Ayrılmasını istemiyoruz." dedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da, profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, golcü Hugo Rodallega hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fırat, ara transfer döneminde adı özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini belirtti. Fırat, "Rodallega kendini ispat etmiş bir futbolcu. Onun sahada olması bize güç, rakibe korku veriyor. Sezon başı doğru transfer yaptığımızı düşünüyorum. Ayrılık ve transfer iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Rodallega bizde kalacak" dedi.

'ÜÇ TAKVİYE PLANLADIK'

Dış transferde mali disiplini elden bırakmadan hareket ettiklerini belirten Fırat, "Transfer döneminde en az 3 futbolcuyu kadromuza katmak istiyoruz. Önceliğimiz bir stoper ve sol bek. Aramızdan ayrılan oyuncuların sayısına göre transfer sayımız da artacak. İlk on birde direkt forma giyebilecek 2 oyuncuyu takıma dahil edeceğiz. Diğer transferlerimiz ise kadro derinliği anlamında alternatif isimler olacak" diye konuştu. Öte yandan Horozlar, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak. Antalya'da toplanacak Denizlispor 12 Ocak'a kadar burada kamp yapıp, hazırlık maçları oynayacak.

TRANSFER BAŞLIYOR

Yukatel Denizlispor, ara transferde kolları sıvadı. Yeşil-siyahlıların, transferde önceliği bir stoper ve sol bek olurken takımdan ayrılan isimler olması durumunda takviye sayısı da artacak. Yeşil-siyahlı yönetim, taliplileri bulunan Recep Niyaz, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'la da görüşecek. Recep'in takımda tutulması, geçen sezon 1'inci Lig'deki şampiyonluğun mimarlarından olup Süper Lig'de yedek kalan Mehmet ve Burak'a ise ayrılmak istemeleri durumunda kolaylık sağlanması bekleniyor. Öte yandan munda talipleri olan yedek kaleci Tolgahan Acar'ın ayrılma ihtimali de zayıf görünüyor.

SEBAHATTİN ALP