Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk maçları 14, 15 ve 16 Ocak, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programını açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 14 Ocak Salı günü başlıyor. Kupada son 16 turunda oynanacak maçların programı şöyle: 14 Ocak Salı: 16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor 18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor 20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe 15 Ocak Çarşamba 16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa 18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş 20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray 16 Ocak Perşembe 18.00 Antalyaspor - Göztepe 20.30 Trabzonspor- Denizlispor









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