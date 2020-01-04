Akhisar sancılı

Transfer yasağına takılan Ege ekibinin Emnes’e 970 bin, Grbic’e 650 bin, Dany’e 500 bin, Josue’ye 400 bin Euro borcu bulunuyor

TFF 1. Lig'de devre arasında kadrosunu takviye etmeye hazırlanırken, FIFA kanalıyla gelen transfer yasağıyla sarsılan Akhisarspor'da taraftarlar büyük şok yaşıyor. Süper Lig'de 7 yıl boyunca mali ve sportif istikrarıyla örnek gösterilen yeşil-siyahlıların eski futbolcularına olan borçlarının detayları da ortaya çıktı. Akhisar'ın eski futbolcularından Emnes'e 970 bin Euro, Grbic'e 650 bin Euro, Dany'e 500 bin Euro, Josue'ye ise 400 bin Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 520 bin Euro kesinleşmiş borcu olduğu öğrenildi. Günlük kurla yaklaşık 16 milyon 780 bin TL tutan rakam camiada şaşkınlık yarattı. Akhisar'a 2017-18 sezonunda 3 yıllığına transfer olup ligde yalnız 7 maçta oynayan Emnes, o dönem kadro dışı bırakıldı. Hollandalı forvetle yollar Nisan 2018'de ayrıldı. Karadağlı Grbic, 2015-16 sezonunda 10 maçta oynadı.

SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Takım arkadaşlarıyla geçen sezon oynanan Alanyaspor maçının ardından soyunma odasında arbede yaşayan Josue, o karşılaşmanın ardından, Dany ise geçen sezon devre arasında kadro dışı kalmıştı.