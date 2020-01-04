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Akhisarspor'da 'tan transfer açıklaması

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak'tan transfer açıklaması

04.01.2020, 15:29

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör her şartta 'e çıkacaklarını söyledi.

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak her şartta Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Yönetimin yasağı kaldırabilmek için çaba gösterdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Yasak kalkarsa gerekli takviyeleri yaparız. Ancak aksi bir durumda mevcut kadromuz da zirveye oynayacak kalitede. 17 final maçımıza en iyi şekilde hazırlanır ve elimizdeki oyuncularımızla başarıyı sağlarız" dedi.

Sezon başında şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduklarını ifade eden Mehmet Altıparmak, "İlk yarıda maalesef talihsiz sakatlıklar yaşadık. Bundan dolayı tam kadro hazırlanamadık. Bazı maçlarda ise hesapta olmayan puanlar kaybettik. Devre arasında sakat futbolcularımız tamamen iyileşti ve takıma döndü. Transfer yaparsak avantajımız olur, yapamazsak da iddiamızdan bir şey kaybetmeyiz" diye konuştu.

İkinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Altıparmak, "Yoğun bir idman programımız var. Lig esas olarak ikinci devrede başlıyor. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" yorumunu yaptı.

DHA

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