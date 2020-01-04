Aslan’da işlem tamam

Sarı-kırmızılılar dün transferde bombaları patlattı. Aslan Monaco’da oynayan eski oyuncusu Onyekuru ve Leipzig’in sol beki Saracchi’yi KAP’a bildirdi. İki yıldız oyuncuyla da kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Süper Lig'in ilk yarısında hedeflediği puanın gerisinde kalan ve devre arası kadrosunu değiştirme kararı alan G.Saray dün iki bomba transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan Monaco'da forma giyen eski oyuncusu Henry Onyekuru ve Leipzig kulübünün sol beki Marcelo Saracchi ile anlaşma sağladı. Aslan iki isimle kiralık olarak anlaşma sağlandığını duyururken futbolcuların kulüpleri ile olan görüşmeleri KAP'a bildirdi.

HÜCUMA GÜÇ KATTI

Cim Bom, Onyekuru ile hücum hattını güçlendirirken yıldız oyuncu daha önce Galatasaray formasıyla oynadığı 44 maçta 16 gol atmış ve 6 asist yapmıştı. Saracchi ise Leipzig öncesinde Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'in formasını giymişti. 21 yaşındaki oyuncunun gelişiyle birlikte Japon sol bek Yuto Nagatomo ile yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.