Aydın çeyrek finalde

Erkek Hentbol İl Karması, Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Ege Grup maçlarında birinci olup büyük başarı kazandı

Aydın Erkek Hentbol İl Karması, Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Ege Grup müsabakaları sonucunda çeyrek finale çıktı. Afyon'da yapılan ANALİG Hentbol Şampiyonası'na Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma hentbol takımları katıldı. C Grubu'nda yer alan Aydın erkek il karması takımı, ilk maçında Muğla'yı 13 -12 ve ikinci maçında Kütahya'yı 24-5 skorlarla mağlup ederek grup birinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Şerif Çakın, başarının tesadüf olmadığının altını çizdi, şampiyon olmak istediklerini belirtti. Aydınlı hentbolcular, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Manisa'da yapılacak ANALİG çeyrek final müsabakalarında ter dökecek.

MEHMET KAVAS