  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Aydın çeyrek finalde

Aydın çeyrek finalde

Aydın çeyrek finalde
Giriş Tarihi: 4.1.2020

, maçlarında birinci olup büyük başarı kazandı

Aydın Erkek Hentbol İl Karması, Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Ege Grup müsabakaları sonucunda çeyrek finale çıktı. Afyon'da yapılan ANALİG Hentbol Şampiyonası'na Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma hentbol takımları katıldı. C Grubu'nda yer alan Aydın erkek il karması takımı, ilk maçında Muğla'yı 13 -12 ve ikinci maçında Kütahya'yı 24-5 skorlarla mağlup ederek grup birinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Şerif Çakın, başarının tesadüf olmadığının altını çizdi, şampiyon olmak istediklerini belirtti. Aydınlı hentbolcular, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Manisa'da yapılacak ANALİG çeyrek final müsabakalarında ter dökecek.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN