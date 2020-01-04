Fener hareketli

Stoper konusunda Torino’ya Koffi Djidji için Adil Rami’yi öneren sarı-lacivertliler Troyes forması giyen sol bek Pape Souare ile de temasta. Forvet transferiyle ilgili de Aytemiz Alanya’dan Papiss Cisse gündemde

Transfer döneminde kadrosunda büyük değişime gitmeyi planlayan F.Bahçe'de yoğun bir trafik yaşanıyor. Sol bek, stoper ve forvet arayışında olan sarılacivertliler ile ilgili dün yine birçok iddia ortaya atıldı.

BOMBA İDDİALAR VAR

Kanarya'nın stoper sorununu takasla çözmeyi planladığı ve Torino'dan Djidji için Rami'yi önerdiği öne sürüldü. Torino kulübü teklife henüz cevap vermedi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2021 yılına kadar sürerken bu sezon takımıyla sadece 7 maça çıktı. F.Bahçe'nin bir diğer gündem maddesi olan sol bek konusunda ise girişimleri sürerken Fransa'nın Troyes takımında oynayan Senegalli Pape Souare son önerilen isim oldu. Tam 5 sezon İngiltere kulüplerinden Crystal Palace forması da giyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi ise bu sezon sonunda bitecek. Golcü transferinde de rotayı Aytemiz Alanyaspor'a çeviren sarı-lacivertli idareciler Papiss Cisse'yi gündemine aldı. 2018'in yaz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Cisse, Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 28 gol kaydetti.

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ

F.Bahçe'nin takibe aldığı Koffi Djidji'yi bir dönem G.Saray da takibe almıştı. Igor Tudor döneminde sarı-kırmızılı kulüple anılan futbolcu ile ilgili daha sonra Hırvat çalıştırıcıdan ret kararı çıkmıştı. Senegal Milli Takımı'nda da 10 kez forma giyen tecrübeli futbolcu kariyerinde toplam 169 karşılaş-karşılaşmada 3 gol attı. Ve toplamda mada 4 kırmızı 32 sarı kart gördü.