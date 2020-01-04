Menemen’e kralı geliyor

TFF 1. Lİg'den Süper Lig'e çıkma hesabı yapana Katar temsilcisi Al Shahania’da forma giyen 30 yaşındaki forvet Ahmed Akaichi’ye takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı içinde olan Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar takviye çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli ekip Katar ekiplerinden Al Shahania'da forma giyen 30 yaşındaki forvet Ahmed Akaichi'nin peşine düştü. Kariyerinde Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus ve Almanya 2. Lig'inde top koşturan oyuncu, 277 karşılaşmada 99 kez rakip fileleri havalandırdı ve 45 asist yaptı.



YEŞİL IŞIK YAKTI

Al Ittihad kulübünde ise iki kez Suudi Arabistan Kral Kupası'nı kazandı. Al Shahania, Al Ahed, Al Ittifaq, Etoile Du Sahel, Al Ittihad Jeddah, Tunis ve Ingolstadt takımlarında oynayan Ahmed Akaichi, 2010-2011 sezonunda Tunus Ligi'nde 14 golle, 2014-2015'te ise Afrika Uluslar Kupası'nda 3 golle, gol kralı olmayı başardı. Güçlü fizik yapısıyla ön plana çıkan tecrübeli forvet Ahmed Akaichi'nin, Katar Ligi'nden Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ahmed Akaichi, Tunus Milli Takımı'nda oynadığı 30 maçta ise 9 gol kaydetti.



DÖRT OYUNCU YOLCU

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya Antalya'da kamp yaparak hazırlanan Ekol Göz Menemenspor'da stoper Diakite, kanat oyuncusu Sangare ve kaleci Erhan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sezon başından bu yana İzmir ekibinde bir türlü bekleneni veremeyen üç oyuncuyla en kısa sürede yolların ayrılması için masaya oturulacağı, sözleşmelerinin karşılıklı olarak sonlandırılacağı belirtildi. Yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda genç defans oyuncusu Can Sıkılmaz'ı da 3. Lig 3. Grup ekibi Diyarbekirspor'a kiraladı. Bu arada teknik heyetin sezon içinde yurt içi ve yurt dışında izlediği oyuncuların transferleri konusunda yönetime rapor sunduğu öğrenildi.



ANTALYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ekol Göz Menemenspor iki hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler Salı günü Macaristan ekiplerinden Kaposvari Rakoczi ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi ikinci özel karşılaşmasını ise 9 Ocak 2020'de Süper Lig'in flaş ekiplerinden Gazişehir ile oynayacak. Ekol Göz Menemenspor 10 günlük kamp döneminde maç yapacak. Sarılacivertli ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "İkinci yarı öncesi Antalya kampında güç depolayacağız. İlk devre gösterdiğimiz çıkışı ikinci yarıda da başarılarımızın süreceğine inanıyoruz" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ