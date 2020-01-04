Pamukkale filede İkinci Lig yolunda

Mavi-beyazlılar, Bölgesel Lig’de 3’te 3 yaptı, grup birincisi olup Play-Off’a kaldı.

Pamukkale Belediyespor'un bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan kadın takımı, 2019-2020 sezonunun ilk grup karşılaşmalarında galip gelerek Play-Off'a çıkmaya hak kazandı.

ÖRKİ'DEN KUTLAMA

Mavi beyazlılar, Bölgesel Voleybol Ligi Denizli B Grubu'nda oynadığı maçların tamamında galip geldi. Pamukkale'nin Sultanları, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Burdur Mücadelespor'u 3-2, Denizli Cavidilspor'u ve Denizli Esnafspor'u 3-0 yenerek, grup birincisi oldu, Ege Bölgesi gruplarına katılma hakkı elde etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, voleybolcuların 2020'de adlarından başarıyla söz ettireceğinden emin olduğunu söyledi. Örki, "Takımımız 3 günde 3 maç oynayarak aldığı sonuçlarla üst lige çıkmanın ilk adımını attı. İnanıyorumki takımımız Bayanlar Voleybol 2. Ligi'ne yükselecek. Filenin sultanlarını canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP