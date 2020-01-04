Mavi-beyazlılar, Bölgesel Lig’de 3’te 3 yaptı, grup birincisi olup Play-Off’a kaldı.
Pamukkale Belediyespor'un bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan kadın takımı, 2019-2020 sezonunun ilk grup karşılaşmalarında galip gelerek Play-Off'a çıkmaya hak kazandı.
ÖRKİ'DEN KUTLAMA
Mavi beyazlılar, Bölgesel Voleybol Ligi Denizli B Grubu'nda oynadığı maçların tamamında galip geldi. Pamukkale'nin Sultanları, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Burdur Mücadelespor'u 3-2, Denizli Cavidilspor'u ve Denizli Esnafspor'u 3-0 yenerek, grup birincisi oldu, Ege Bölgesi gruplarına katılma hakkı elde etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, voleybolcuların 2020'de adlarından başarıyla söz ettireceğinden emin olduğunu söyledi. Örki, "Takımımız 3 günde 3 maç oynayarak aldığı sonuçlarla üst lige çıkmanın ilk adımını attı. İnanıyorumki takımımız Bayanlar Voleybol 2. Ligi'ne yükselecek. Filenin sultanlarını canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.
SEBAHATTİN ALP
Pamukkale filede İkinci Lig yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.