Akhisar takviye yapmayı istiyor

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağı ile sarsılan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak her şartta Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi.

Yönetimin yasağı kaldırabilmek için çaba gösterdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Yasak kalkarsa gerekli takviyeleri yaparız. Ancak aksi bir durumda mevcut kadromuz da zirveye oynayacak kalitede. 17 final maçımıza en iyi şekilde hazırlanır ve elimizdeki oyuncularımızla başarıyı sağlarız" dedi. Sezon başında şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduklarını ifade eden Mehmet Altıparmak, "Transfer yaparsak avantajımız olur, yapamazsak da iddiamızdan bir şey kaybetmeyiz. Yoğun idman programı var. Lig ikinci devrede başlıyor. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

KENAN MOLLA