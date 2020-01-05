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Akhisar takviye yapmayı istiyor

Akhisar takviye yapmayı istiyor
Giriş Tarihi: 5.1.2020

Eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden kanalıyla gelen yasağı ile sarsılan 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör her şartta 'e çıkacaklarını söyledi.

Yönetimin yasağı kaldırabilmek için çaba gösterdiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Yasak kalkarsa gerekli takviyeleri yaparız. Ancak aksi bir durumda mevcut kadromuz da zirveye oynayacak kalitede. 17 final maçımıza en iyi şekilde hazırlanır ve elimizdeki oyuncularımızla başarıyı sağlarız" dedi. Sezon başında şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurduklarını ifade eden Mehmet Altıparmak, "Transfer yaparsak avantajımız olur, yapamazsak da iddiamızdan bir şey kaybetmeyiz. Yoğun idman programı var. Lig ikinci devrede başlıyor. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz" dedi.

KENAN MOLLA

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