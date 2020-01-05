Antalya yolcusu

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bugün başlayacak. Süper Lig'de son maçını 29 Aralık'ta oynayan sarı-lacivertli takımda 6 günlük izin sona ererken takım Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne gidecek. Çalışmalarını 10 Ocak'a kadar Rixos Belek'te sürdürecek ekip ilk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta Gaziantep FK ile yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bugünkü kamp kadrosuna ikinci yarıda düşünülmeyen isimleri dahil etmeyeceği gelen haberler arasında.