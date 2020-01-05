Aslan durmuyor

Aslan’ın yarın da Eskişehirspor’un kanat oyuncusu Sekidika’yı duyurması beklenirken Diagne’nin de dönüş yolunda olduğu öğrenildi. Terim, C.Vigo’dan Okay’ı çok istiyor.

Monaco'dan eski oyuncusu Henry Onyekuru ile Leipzig forması giyen Marcelo Saracchi'yi renklerine bağlayıp ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Galatasaray, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda girişimlerini dün de sürdürürken yeni hedefin Eskişehirspor'un kanat oyuncusu Jesse Sekidika olduğu 23 yaşındaki oyuncunun da yarın KAP'a bildirileceği konuşuluyor. Aslan Sekidika dışında Club Brugge kulübüne kiralık olarak verdiği Mbaye Diagne'yi de geri çağırmayı planlıyor.

OKAY İÇİN ISRARCI

Andone'nin sakatlığı sebebiyle oyuncunun dönmesine yeşil ışık yakan Terim'in yönetimden bir ön libero, bir stoper ve bir de 10 numara istediği biliniyor. Badou Ndiaye'yi Trabzonspor'a kaptıran Cim Bom, Karadeniz ekibinin eski oyuncularından Okay Yokuşlu'yu transfer ederek karşılık vermeyi hedefliyor. Celta Vigo forması giyen oyuncuyla ilgili gelecek hafta içerisinde görüşme yapılacağı öğrenilirken savunmaya takviye konusunda da listedeki adaylarla temaslar sürüyor.

DİAGNE YİNE KADRO DIŞI

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne'yi Katar'da yapacağı devre arası kamp kadrosuna dahil etmediğini açıklarken futbolcunun sarı-kırmızılılara dönmesine kesin gözle bakılıyor. 28 yaşındaki golcü, Brugge forması ile bu sezon 6 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti. Diagne, takım içinde yarattığı saha dışı problemleri nedeniyle teknik direktör Philippe Clement tarafından bir süredir kadro dışı bırakılmıştı.

ONYEKURU İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın önceki gün KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, dün sabahın erken saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki futbolcunun, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak'ın ofisinden İstanbul fotoğrafı paylaşan Onyekuru, geldiğini taraftara böyle duyururken oyuncunun 6 ay için 1.1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Başarılı futbolcu, attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Bu arada sarı-kırmızılılar, ikinci devre hazırlıklarına Florya'da başladı. Aslan kamp çalışmalarına 10 Ocak'ta Antalya'da devam edecek.