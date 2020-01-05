Bal-Kes’te Oğuzhan G.Birliği’ne gidiyor

TFF 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, genç stoper Oğuzhan Çapar Süper Lig'in Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oluyor. Fenerbahçe'nin gündeminde de olan 23 yaşındaki stoper için resmi teklifte bulunan ve oyuncunun menajeri Cihan Kılıçlı ile bir araya gelen Gençlerbirliği kulübü yönetimi, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı ile masaya oturup bonservis ücreti konusunda indirim talep etti. Balıkesirspor altyapısından yetişen Oğuz, ilk devrede kırmızıbeyazlı formayla 17 maçta da banko görev yaptı. 2014 yılında profesyonelliğe adım atan Oğuz, altyapı liglerinde 48 maça çıktı, 4 gol attı. Genç defans oyuncusu, kariyerinde 124 karşılaşmada oynadı, 17 gol kaydetti.

ÜMİT YÖNEY