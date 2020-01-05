Bodrum’da kan değişimi

2. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi Play-Off hattının uzağında 13. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılarda, teknik patron Necati Erkmen ayrıldı, dümene Tarık Daşgün geçti

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da ikinci devrenin başlamasına bir hafta kala teknik kadroda operasyon yapıldı. İlk devreyi 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 20 puanla 13. sırada tamamlayan, Play-Off hattının 10 puan gerisinde kalan yeşilbeyazlılarda, sportif direktör Erol Tok'un ardından teknik patron Necati Erkmen'le de yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetimle karşılıklı anlaşıp yollarını ayıran Erkmen, takıma veda etti. Bodrum yönetimi, bir dönem takımı çalıştıran Tarık Daşgün'le el sıkıştı.

İKİNCİ DAŞGÜN DÖNEMİ

Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 12 Ocak'ta başlayacak ikinci devre öncesinde teknik direktör Tarık Daşgün ile anlaştı. Böylece Bodrumspor'da 2. kez Daşgün dönemi resmen başlamış oldu. 2018 yılında küme düşme hattında takımı olan Tarık Daşgün, yeşil-beyazlıları üst sıralara taşımıştı. 2017-2018 sezonunda 25. haftada iç sahada alınan 5-0'lık Hatayspor yenilgisi sonrası Erol Tok'un yerine dümene geçen Daşgün, son 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış, Bodrmspor'u kümede tutmayı başarmıştı.

ÜMİT YÖNEY