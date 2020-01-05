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son nefeste

Denizli Basket son nefeste
Giriş Tarihi: 5.1.2020

TBL'DE Play-Off mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Bursa deplasmanında Final Gençlik'i 80-78'lik skorla mağlup edip, gözünü üst sıralara dikti. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyotu 19-18 geride geçen yeşil-mavililer, ikinci periyotta Guy Veal-Gueye ikilisini durduramadı, devreyi 44-34 mağlup tamamladı. Üçüncü periyotta Mishula'yla etkili olan Denizli, son bölüme girerken farkı 1 sayıya indirdi: 60-59. Son çeyrekte çekişme tavan yaptı. Denizli Basket, son saniye basketiyle 80-78 kazandı. Mishula, 17 sayıyla yıldızlaştı.

SEBAHATTİN ALP

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