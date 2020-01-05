  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Ekol Göz Menemen, Altay’dan ayrılan oyuncuyu radarına aldı

Ekol Göz Menemen, Altay’dan ayrılan oyuncuyu radarına aldı

Ekol Göz Menemen, Altay’dan ayrılan oyuncuyu radarına aldı
Giriş Tarihi: 5.1.2020

İlk kez mücadele ettiği 1. Lig’de ilk yarıyı Play-Off hattında bitiren ve hesapları yapan temsilcisi kadrosunu güçlendirmek için 31 yaşındaki Deniz Vural’ı transfer listesine ekledi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında bitiren ve sezon sonu Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar takıma takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Katar ekibi Al Sahahania'dan forvet Ahmed Akaichi, Arnavutluk'un Partizani Tirana takımından sol kanat Cinari ve Eskişehirspor'dan orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, gündemine Altay ile yollarını ayıran Deniz Vural'ı da aldı. Siyahbeyazlı ekibin yeni teknik patronu Ali Tandoğan'ın ikinci yarı kadrosunda düşünmediği Deniz Vural ile Ekol Göz Menemenspor yönetiminin temasa geçtiği öğrenildi. Geçen sezon TFF Birinci Lig'de Denizlispor ile şampiyonluk yaşayan Deniz Vural'ın sarı-lacivertli kulübün teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Oyuncu futbola Frankfurt'ta başladı. Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Alanyaspor, Altınordu, Denizlispor ve Altay'da da forma giymişti.

16 MAÇTA 1 GOL ATTI
Tecrübeli önlibero ilk yarıda Altay'da 16 lig maçında görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Ekol Göz Menemenspor'un Deniz Vural'ın Altay ile sözleşmesini sona erdirmesini beklediği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ekol Göz Menemen, Altay’dan ayrılan oyuncuyu radarına aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN