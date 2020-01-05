Ekol Göz Menemen, Altay’dan ayrılan oyuncuyu radarına aldı

İlk kez mücadele ettiği 1. Lig’de ilk yarıyı Play-Off hattında bitiren ve Süper Lig hesapları yapan İzmir temsilcisi kadrosunu güçlendirmek için 31 yaşındaki Deniz Vural’ı transfer listesine ekledi.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattında bitiren ve sezon sonu Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Ekol Göz Menemenspor'da kurmaylar takıma takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Katar ekibi Al Sahahania'dan forvet Ahmed Akaichi, Arnavutluk'un Partizani Tirana takımından sol kanat Cinari ve Eskişehirspor'dan orta sahası Sissoko ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, gündemine Altay ile yollarını ayıran Deniz Vural'ı da aldı. Siyahbeyazlı ekibin yeni teknik patronu Ali Tandoğan'ın ikinci yarı kadrosunda düşünmediği Deniz Vural ile Ekol Göz Menemenspor yönetiminin temasa geçtiği öğrenildi. Geçen sezon TFF Birinci Lig'de Denizlispor ile şampiyonluk yaşayan Deniz Vural'ın sarı-lacivertli kulübün teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Oyuncu futbola Frankfurt'ta başladı. Türkiye kariyerinde Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Alanyaspor, Altınordu, Denizlispor ve Altay'da da forma giymişti.

16 MAÇTA 1 GOL ATTI

Tecrübeli önlibero ilk yarıda Altay'da 16 lig maçında görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Ekol Göz Menemenspor'un Deniz Vural'ın Altay ile sözleşmesini sona erdirmesini beklediği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ