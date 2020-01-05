Manisa FK'nın yeni transferlerinden şampiyonluk mesajı

Manisa FK’nın yeni transferleri Orhan Aktaş ve Sertaç Çam’dan şampiyonluk mesajı geldi, “Bu birlik ve beraberlik bizi hedefe ulaştırır. Başarı için buradayız” dediler.

2. Lig Beyaz Grup'ta Antalya Belek'teki kamp çalışmalarını sürdüren lider Manisa Futbol Kulübü'nde devre arasında takıma katılan yeni transferler Orhan Aktaş ve Sertaç Çam, şampiyonluk mesajı verdi. 1. Lig ekibi Giresunspor'dan kadroya dahil edilen sol bek Orhan, "Manisa Futbol Kulübü'ne geldiğim için çok mutluyum. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Manisa FK'ya şampiyonluk yaşamak için geldim. Burada bu liglerin üstünde bir standart ve yapı var. Manisa gibi bir kulüp aradıktan sonra çok fazlada düşünmeye gerek yoktu zaten. Arkadaşlık ortamının çok iyi olduğu bir takıma geldim. Takımın kalitesi de çok üst seviyede. Bu birlik ve beraberlik bizi hedefe ulaştıracak" dedi.

'3. KUPAYI İSTİYORUM'

Yine 1. Lig'deki Keçiörengücü'nden alınan sağ kanat Sertaç ise kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu siyah-beyazlı formayla yaşamak istediğini söyledi. Çam, "Kampta çok iyi bir ortam var. İnşallah bunu maçlara da yansıtıp hak ettiğimiz bir üst lige çıkacağız. Buna inancımız tam.. Tek bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Şampiyonluk için geldim zaten. Takım içinde müthiş bir arkadaşlık var. Sanki sezon başından bu yana buradayım. Şampiyonluk için her şey var" dedi.

MANİSA'DAN GOLLÜ PROVA

Manisa FK, Antalya Belek kampında ikinci hazırlık maçında 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 5-2 yendi. Ömer (46 Yusuf), Mehmet Yılmaz (46 Mehmet Zahit), Salih Zafer, Mustafa (46 Erman), Erhan (46 Orhan), Oğuz (46 Emir), Ferhat, Onur (46 Umut), Sertaç (46 Serdar), Zahit (70 Yiğit), Sinan'dan oluşan kadroyla mücadele eden siyah-beyazlılar, Sinan Kurumuş, (2), Umut Kaya (2) ve Ferhat'ın golleriyle 5-2 kazandı. Rakip takımın gollerini ise Fatih ve Efe kaydetti

ÇAĞRI AFYON'DA

Manisa FK'da, ilk devrenin başarılı isimlerinden Çağrı Giritlioğlu, Afjet Afyonspor'a gitti. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 kupa maçında sahaya çıktı, 272 dakika forma giydi. Ligde 12 maçın 5'inde ilk 11'de görev yapan Çağrı, 615 dakika şans bulup 2 kritik gole imza attı. Çağrı, 3. Lig'de şampiyonluk yaşayan kadroda yer almıştı.



CÜNEYT HASÇELİK