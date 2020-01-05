Manisa Play-Off aşkıyla

Yeşil-beyazlı takım, kötü başladığı maçta 1881 Düzce Belediye’yi yendi zirve yarışındaki umutlarını tazeledi.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) Play-Off'u hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1881 Düzce Belediye'yi 57-44'lük skorla mağup etti, ilk 4 yarışında umut tazeledi. Maça kötü başlayan ve Mutlu-Porter ikilisini durduramayan yeşil-beyazlılar, ilk periyotu 18-13 geride geçti. Umipig'in sayılarıyla ikinci periyotta maça ortak olan Manisa BŞB, devreyi 28-27 önde geçti. Üçüncü periyotta Hunt, Cenk ve Tolga Kaan'ın sayılarıyla farkı açan ev sahibi ekip, son bölüme 46-38 üstün girdi. Son periyotta farkın azalmasına izin vermeyen Manisa BŞB, 57-44 kazanıp, geçen haftaki Samsun yenilgisini unutturdu. Umipig, 23 sayıyla zaferin başmimarı oldu.

CÜNEYT HASÇELİK