Nazilli’nin bankosu kaleci Zekeriya oldu

3. Lig 3. Grup'ta ilk devreyi 30 puanla ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da, hücum oyuncularının performansına kaleci Zekeriya Topayan da eşlik etti. İlk devrede istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken kaleci Zekeriya, 17 maçın tamamında 90'ar dakika forma giyerek takımın bankosu oldu. Geçen sezon 32 maçta forma giyen tecrübeli file bekçisi, bu sezon da istikrarını sürdürdü. Zekeriya kalesinde 16 gol gördü. 3 sarı kart gören 30 yaşındaki kaleci, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Siyah-beyazlılarda, 20 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Akgöl, 29 yaşındaki defans oyuncusu Polat Güren, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Aziz Kızılgün 17 maçta ilk 11'de görev yaptı. Sedat Cengiz 17 maçın 16'sında, Burak Özbakır 17 maçın 15'inde ve Ufukcan Engin de 17 maçın 11'inde ilk 11'de maça başladılar.

İHSAN KARATAŞ