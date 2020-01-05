Sökespor’da şok

Kırmızı-lacivertli takımda, sol kanat oyuncusu Murat Ege Kura kadro dışı.

BAL 8. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Sökespor'da, sol kanat oyuncusu Murat Efe Kura süresiz kadro dışı bırakıldı. Sezonun ilk devresini 18 puanla 8. sırada tamamlayan kırmızı-lacivertlilerde, yaşanan bu sürpriz gelişme şoke etkisi yarattı. Ligin ilk yarısında 10 maçta forma giyen ve 3 gol atan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusua, başka takımla yaptığı transfer görüşmeleri nedeniyle Sökespor yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Sökespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Murat Efe Kura yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Görüştüğü takım kulübümüzle irtibata geçebilir. Kendisine ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Sökespor, bugün saat 14.00'te Yatağanspor'la deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

KAZIM YÖRÜKCE