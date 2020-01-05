Yukatel Denizlispor’da futbolculara teklif yağıyor

Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz Burak Çalık ve Recep Niyaz’a Altay, Adana Demirspor, Bursaspor, Samsunspor, Manisa FK teklif yaparken, görüşmeler devam ediyor.

Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'un futbolcuları ara transfer döneminin gözdesi oldu. Yeşilsiyahlı kulübün kadro dışı bıraktığı ve Antalya kampı kadrosuna almadığı Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'a, Bursaspor, Altay, Erzurumspor BŞB, Adana Demirspor, Samsunspor talip oldu.

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Bursaspor'un, Recep Niyaz ve yine alacakları için TFF'ye giden kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ı da istediği öğrenildi. Manisa FK'nın da Oğuz Yılmaz'la ilgilendiği biliniyor. Altay, kaleci Tolgahan Acar'a da kanca attı. Yukatel Denizlispor yönetimi, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık'ın benservis getirerek ayrılabileceğini açıkladı. Yeşilsiyahlı takımda, Recep Niyaz belirsizliği sürüyor. Antalya kampına katılan genç orta saha oyuncusunun, takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Mehmet Akyüz'ün Adana Demirspor'la flört ettiği, Burak Çalık'ın 2. Lig ekibi Samsunspor'la görüştüğü ve el sıkıştığı öğrenilirken, Denizlili kurmaylar Oğuz Yılmaz için 1.5 milyan TL bonservis ücreti istiyor.

SEBAHATTİN ALP