Ekol’den Escobar hamlesi

TFF Birinci Lig’de şampiyon olmayı hedefleyen Ekol Göz Menemenspor İspanya İkinci Lig ekibi Pontevedra’da forma giyen oyuncuya talip oldu

TFF Birinci Lig'de ilk yarıda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Ekol Göz Menemenspor, transferde taarruza geçti. Katar ekibi Al Sahahania'dan forvet Ahmed Akaichi, Arnavutluk'tan Partizani Tirana ekibinden sol kanat Cinari ve Eskişehir'den orta saha oyuncusu Sissoko ve Altay'dan Deniz Vural ile de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim yönünü İspanyol kulüplerine çevirdi.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

MENEMEN yönetimi, İspanya 2. Lig B Grubu ekiplerinden Pontevedra'da forma giyen orta saha oyuncusu Mejia Escobar'ı takibe aldı. İtalya, Yunanistan ve İspanya'da forma giyen Escobar, 30 kez de Honduras Milli Takımı'nın formasını terletti. İtalya'da Udinese, Yunanistan'da Panthrakikos ve Xanthi, Honduras'ta Marathon, Real Espana formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu orta saha pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev yapabiliyor. Maliyeti ve her iki mevkide forma giyebiliyor olması nedeniyle Cenk Laleci de başarılı futbolcuya oldukça sıcak bakıyor. Transferin en kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.



LALECİ'NİN TAKIMINA GÜVENİ TAM

EKOL Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Antalya kampının çok verimli geçtiğini belirterek ikinci yarıya yeni takviyelerle birlikte daha güçlü başlayacaklarını ifade etti. Laleci, "İzmir'in Süper Lig'de mücadele eden ikinci takımı olmak için çok çalışacağız" dedi.